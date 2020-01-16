Dizliklioğlu ve Gardiyanoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Arpalık direnişi ve Arpalık göçünün sembolleşmiş isimlerinden mücahide Aysel Dizliklioğlu ve TMT mücahidi Hüseyin Özer Gardiyanoğlu bugün askeri görenle toprağa verildi.

TMT mücahidi Hüseyin Özer Gardiyanoğlu ve Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşları ile silah kuşanarak görev alan mücahide Aysel Dizliklioğlu’nun naaşı bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda askeri törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Meclis Başkan Yardımcı Zorlu Töre, bazı bakanlar siyasi parti başkanları, milletvekilleri, askeri yetkililer, Dizliklioğlu ile Gardiyanoğlu’nun aileleri ve sevenleri katıldı.

Askeri törende Dizliklioğlu’nun tabutunun sarıldığı KKTC bayrağı eşi Derviş Dizliklioğlu’na teslim edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, bayrağı teslim ederken yaptığı kısa konuşmada Dizliklioğlu’nun mücahide olarak hizmetlerine işaret etti.

Albay Aşık,”Kıbrıs türkünün özgürlüğü, KKTC’nin bağımsızlığı için canını ortaya koyarak kahramanca yapmış olduğu katkılardan dolayı siz bu bayrağı teslim ediyorum” dedi

Taşkınköy Muhtarı Aysel Dizliklioğlu’nun eşi Derviş Dizliklioğlu ise duyduğu gururu ifade etti.

Derviş Dizliklioğlu, “Onunla, KKTC’deki tek mücahide ve eşim olarak her zaman gurur duydum saygı duydum” dedi.

Dizliklioğlu, dün yaşamını yitirmişti.

Arpalık göçünün de sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu, 3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi.