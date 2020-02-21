DNA testi sonuçlandı: Yenierenköy’de sahile vuran cesedin Avcı’ya ait olduğu kesinleşti

10 Şubat tarihinde Yenierenköy’de sahile vuran cesedin Türkiye’nin Tarsus ilçesinde balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan Oktay Avcı’ya ait olduğu kesinleşti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, kayıp oğlu için KKTC’ye gelerek DNA örneği veren İbrahim Avcı’ya, bulunan cesedin DNA testi sonucu oğlu Oktay Avcı’ya ait olduğu bildirildi. Oktay Avcı, Mersin’in Tarsus ilçesinde balık tutmak için bekçi arkadaşı Ömer Özer ile kayıkla denize açılmış ve kendilerinden haber alınamamıştı. Yapılan aramalar sonucunda bekçi Özer’in cansız bedeni kayboldukları noktadan yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.