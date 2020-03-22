Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik: "Bugün KKTC de kaç kişiye test yaptık?"

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik,sosyal medya hesabından koronaviris salgını konusundan önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Nilüfer Galip Çelik ,”Salgını önlemenin yolu dünyada bu salgınla başarılı şekilde başa çıkan ülkeleri örnek almaktır diyerek bugün KKTC de kaç kişiye test yaptık??? diye sordu.

Çelik; Hastalara erken tanı koymak zorundayız tüm şüpheli hastalara test yapmak zorundayız”açıklamasında bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik'in o paylaşımı;

Günlerdir herkes gibi bizler de tüm dünyanın ve insanlığın geçtiği bu zor sınavı yüreğimiz ağzımızda takip ediyoruz. Ülkemizde tam zamanında alınan hava ve kara girişlerinin durdurulması, yurtdışından ülkeye girişlerde uygulanan karantina önlemleri, halka yapılan evden çıkmama çağrıları gibi yerinde uygulamalar içimizde “biz bunu başaracağız” ümidini yeşertse de çok önemli ve hayati bir eksikliğimiz olduğunu endişe ile görmekteyiz.

Dünya sağlık örgütü, bu savaşı kontrol altına almayı başaran Çin, çok az kayıpla tüm dünyaya adeta bu iş böyle yapılırı öğreten Güney Kore ve Singapur örnekleri hep aynı şeyi haykırıyor; TEST , TEST, TEST ....

Biz ise; semptomları uyumlu , yurtdışı seyahati öyküsüne sahip, karantina altındaki hastalarımızı bakanlığın telefon hattına yönlendirdiğimizde, hiçbir hastamıza test yapılma gereği duyulmadığını görüyoruz.

Ne için bekliyoruz? Yoğunbakımların dolmasını mı? Ölümleri mi? Hastalığı hafif semptomlarla atlatanların hastalığın 3-4. gününde marketlerde olmayacağını, nenelere-dedelere ziyarete gitmeyeceğini kim garanti edebilir? Tüm doğru uygulamalarımızı, eve kapanan insanlarımızın sabrını, işyerlerini kapatanların özverisini riske atıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütünün dediği gibi: “Enfeksiyondan korunmanın ve hayat kurtarmanın en etkili yolu, enfeksiyon zincirini kırmaktır, test yapıp izole etmektir. Bir yangını, gözümüz kapalı söndüremeyiz, bu pandemiyi, enfekte olanları saptamadan durduramayız. “

Yetkili mercilere açık çağrımızdır, lütfen...çok geç olmadan...TEST, TEST, TEST...

Bugün KKTC de kaç kişiye test yaptık???

Dr. Nilüfer Galip Çelik

Dr. Ceyhun Dalkan

Dr. Arzu Babayiğit

Dr. Burçin Şanlıdağ

Dr. Zeynep Cerit

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 14:59