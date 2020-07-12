Doç. Dr. Saygılı: “İletişim kurumları kamu yararı için vardır”

Girne Amerikan Üniversitesi ( GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı Covid-19 Pandemi sürecinin etkilerinden ve basın etik ve değerlerinden bahsetti.

Doç. Dr. Saygılı, İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ülkemizi her açıdan çok etkilediğini belirterek, adada bulunan öğrenci ya da turist; kim olursa olsun hem sosyal hem de ekonomik açıdan KKTC’yi oldukça fazla etkilediğini söyledi.

Doç. Dr. Saygılı açıklamalarının devamında şunları söyledi;

“Pandemi’nin etkileri her sektörü oldukça fazla etkilemiştir. Bu durumda kurumların birbirlerinin önüne geçerek değil de, birbirlerine destek olup beraber hareket ederek süreci daha kolay atlatıyor olması gerekir.”

Sözlerine basın ve gazetecilik anlamında yaptığı konuşmalarla deva eden Doç. Dr. Saygılı, özellikle meslek etik ve ahlaki değerlerin varlığını savundu, mesleki vicdan duygusunun da altını çizdi.

Doç. Dr. Saygılı:

”Basın ve gazetecilik alanındaki en büyük tehlike etik davranışlardan kaçınıp insanları gerçek doğrulardan uzaklaştırmaktır. Bu durumda etik dışı olan şey başkasının kalemi ve başkasının direkt olarak sesi olmak. Bunu yaparken, geldiğiniz yeri unutup, öğrendiğiniz tüm şeyleri sıfırlamış oluyorsunuz. Başkasının özgürlüğünü kısıtlıyor ya da, başkasının hayatını manipüle ediyorsak; bu hiç doğru bir şey değil. Çoğu durum fazla izleyici sahibi olmak ya da, fazla gazete satmak için yapılıyor. Bu eğitim süreci boyunca kişilere verilmesi amaçlanan meslek etiği ilkelerine oldukça aykırı bir durum. Biz ne kadar doğru eğitim verirsek, sahada aktif olan bireyler daha doğru bir şekilde işlerini pratiğe dökebilirler.”

Topuma yararlı olunacağı düşünülen dava bilgilerinin paylaşılmasında sıkıntı olmadığını söyleyerek sözlerine devam eden Doç. Dr. Neriman Saygılı, geri kalan dava dosyalarının paylaşılması ve haberleştirilmesini doğru bulmadığını şu sözlerle açıkladı:

Doç. Dr. Saygılı: “Elimizde mikrofonumuz, kalemimiz kağıdımız varsa, kendimizi dava hakimi bile görebileceğimiz bir durumun içine giriyoruz. Biz yargıç değiliz. Bizlerin etik ve gerçekler doğrultusunda mesleğimizi icra etmemiz gerekiyor. Sırf kanalların izlenmesi, gazetelerin fazla satması için insanların hayatını etkileyecek; kaderini değiştirecek şekillerde haberler yapılması yanlış bir durum. İletişim kurumları kamu yararı için vardır. Bu tarz yanlış haberlerin çıkmasını ve medyanın yanlış kullanılmasının yasalarla belirlenmesi ve gerekli cezaları almaları gerekmektedir. Bir gazeteci, yasaları ve etik değerlerini bilmesi, araştırmacı olması, meslek ahlakına sahip olması ve belgelere dayalı çalışmalar yapabiliyor olması lazımdır. Bunlar bir bireyin gazeteci kimliğini oluşturan yapı taşlarıdır. “