Doğa dostu ürünlere ulaşımın kolaylaştırılması gerektiği konusunda çağrı

Biyologlar Derneği, bazı tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını yasaklayan tüzükle birlikte işletmelerin doğa dostu ürüne uygun fiyatta ulaşımının da sağlanması gerektiğini belirtti.

Dernek tarafından yayımlanan bildiride, henüz taslak halinde olan Belirli Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzüğün çevrenin korunması adına atılan büyük bir adım olduğunu ancak, Tüzüğün uygulanabilirliği açısından, söz konusu plastik ürünleri kullanan İşletmelerin alternatif doğa dostu ürünlere uygun maliyette ulaşılabilirliğinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca Tüzüğe uygun alternatif ürünleri kullanan şirketlere teşvik ve diğer şirketleri cesaretlendirmek adına vergi indirimi sunulmasının Tüzüğe uyulmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Bahse konu kolaylıklar sağlanmadığı takdirde Tüzüğün tam zamanlı uygulanamayan bir tüzük olacağı uyarısında bulunuldu.