Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle oluşturulan Taşkent Doğa Parkı Orman Kütüphanesi’nde Doğa Yürüyüşleri Liderlik Eğitimleri ve Lansmanı yapıldı.

TİKA’nın desteğiyle oluşturulan Orman Kütüphanesi’nde, ilk olarak liderlik eğitimleri verildi, ardından ise yürüyüş parkurları tanıtıldı. Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Ali Murat Başçeri, burada yaptığı açıklamada, KKTC’de turizmin çeşitlendirilmesi adına Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na desteklerinin süreceğini ifade etti.

Başçeri, elçi müsteşarı olarak adaya geldiği 2011 yılında Almanya’dan KKTC’ye yürüyüş için gelindiğini belirterek, adada keşfedilmemiş yürüyüş parkurları olduğunu ve bunların standardının yükseltilerek, cazibe merkezi haline getirilmelerinin önemini vurguladı.

Başçeri, TİKA’nın da bu parkurların güzelleştirilmesi, kolay ulaşılabilir olması ve turizme kazandırılması için katkı verdiğini söyledi.

Büyükelçi Başçeri, TİKA’nın, sadece doğa ve tabiatı değil, adadaki tarihi yerlerin de daha güzel gezilebilmesi için yürüyüş parkurları yapılması adına katkıları olacağını belirtti.

Taşkent’teki çalışmaların uzun süre önce başladığını ancak salgın dönemi nedeniyle lansmanın yapılamadığını söyleyen Başçeri, lansmanın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelmesinin de ayrıca güzel ve anlamlı olduğunu kaydetti.

Başçeri, KKTC’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan ve yükseköğrenimlerini burada yapan gençlerle yürüyüşün gerçekleştirileceğini de vurgulayarak, cumhuriyetin emanet edildiği, geleceğin teminatı gençlerle 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğa Rehberi Tuğberk Emirzade de, yürüyüşle ilgili dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Etkinlikte daha sonra Taşkent – Bufavento Yürüyüş Parkuru’nda yürüyüş yapıldı.

Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü’nün ziyaretinin ardından etkinlik sona erdi.