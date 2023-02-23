Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin AD-HOC Komite toplandı

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin AD-HOC Komite toplandı
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Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite, bugün gerçekleştirdiği toplantıda gündeminde bulunan davetlileri dinledi.

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Komite toplantısına davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Memur-Sen’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

Komite toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers katıldı.

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