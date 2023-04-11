Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Meclis Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında saat 10.30’da toplandı.
Komite toplantısına davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığı ve Başsavcılık’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.
UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına komite üyeleri UBP Milletvekilleri Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan ile DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı.