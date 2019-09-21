Doğancı halkı, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke anayolunun bir bölümünün henüz trafiğe açılmaması üzerine eylem yaptı ve yeni yolun trafiğe açılmasını istedi.
Doğancı çemberinde toplanan bölge halkı, yolun Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan 7 kilometrelik kısmının da bir an önce trafiğe açılması talebiyle eylem yaptı.
Eyleme, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.
Doğancı halkından yeni yolun açılması talebi
Doğancı halkı, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke anayolunun bir bölümünün henüz trafiğe açılmaması üzerine eylem yaptı ve yeni yolun trafiğe açılmasını istedi.
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