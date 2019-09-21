Doğancı halkından yeni yolun açılması talebi

Doğancı halkı, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke anayolunun bir bölümünün henüz trafiğe açılmaması üzerine eylem yaptı ve yeni yolun trafiğe açılmasını istedi.

Doğancı çemberinde toplanan bölge halkı, yolun Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan 7 kilometrelik kısmının da bir an önce trafiğe açılması talebiyle eylem yaptı.

Eyleme, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.