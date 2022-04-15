Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde “Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022” etkinliği düzenlendi.

Fuarda 100’e yakın ulusal ve uluslararası otel, restoran, cafe, seyahat acentesi, tur operatörü ve havayolu şirketinin stantları yer aldı. Fuarda ayrıca 7 bin üyesi bulunan turizm kariyer ağı HOSCO tarafından da ilgililere uluslararası kariyer fırsatları sunuldu.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Turizm Yeniden Canlanıyor!” sloganıyla düzenlenen kariyer fuarı ile hem sektörün kalifiye personel ihtiyacının karşılanması, hem de kariyerlerine turizm alanında yön vermek isteyen gençlere ve halka iş ve staj imkanları sunulması hedeflendi.

Açılış törenine, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu,

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra, sektör temsilcileri, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Fuar gün boyunca binlerce katılımcı tarafından ziyaret edildi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, katılımcılarla birlikte pandemiden sonra ülke turizmini yeniden başlatmayı hedeflediklerini belirterek, son verilere göre turizmde 2022 yılının ilk üç ayında 2021 yılına göre yüzde130’luk bir artış gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Öztüren, bu verilerin turizmin şahlanarak çok daha güçlü bir şekilde yeniden canlanacağına işaret ettiğine dikkat çekti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, zorlu geçen pandemi sürecinde KKTC cari açığının büyük bir bölümünün kapatılmasında lokomotif görevi üstlenen yükseköğretim ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Özcenk, özellikle KKTC’ye yurtdışından gelerek turizm sektöründe faaliyet gösteren personelin ülkelerine dönmesiyle sektörde kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını, fuar ile bu ihtiyacın yerel ve kaliteli iş gücü ile yeniden oluşturulmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Dr. Özcenk, fuarın sektörün ihtiyaçlarına cevap vererek KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etkinlikte ayrıca Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından paydaşlara ve sponsorlara teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.