“Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022” ile ilgili detaylar paylaşıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi iş birliğinde, 14 Nisan Perşembe günü düzenlenecek “Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Nisan Perşembe günü 10.00 – 16.30 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak fuar ile ilgili detayları aktardı.

AKTUNÇ: “YEREL İŞ GÜCÜ, TURİZMDEKİ PAYDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK”

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizm sektörünün ülkedeki açığın kapanması açısından önemine değinerek, pandemiden önce, 2019 yılında turizmin ülkedeki cari açığın yüzde 63’ünü kapadığını ve 960 milyon dolarlık net turizm geliri gerçekleştiğini belirtti.

Pandemi döneminde, hizmet sektöründe çalışan yaklaşık 30 bin kişinin yurt dışına gittiğini aktaran Aktunç, turizm sektörünün yavaş yavaş canlanmaya başlamasıyla personel sıkıntısının ortaya çıktığını, bu sebeple DAÜ ile 14 Nisan’da, önümüdeki ay sonuna doğru ise Girne bölgesindeki bir üniversite ile kariyer günleri yapacaklarını söyledi.

Bakanlığın, turizm acentelerinin ve otellerin ülkeye turist getirmek için büyük çaba harcadığını belirten Aktunç, “Ama bu sektörde çalışan personelin çok büyük bir kısmı maalesef kazandıkları parayı yurt dışına gönderen kişiler” diyerek, sektörde yerel istihdamın düşük olduğuna dikkati çekti. Aktunç, Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022’de yerel iş gücünün turizmdeki paydaşlarla bir araya geleceğini de belirtti.

İŞÇİOĞLU: “DOĞU AKDENİZ TURİZM KARİYER FUARI 2022, GENÇLERE TURİZM ALANINDA FARKLI UFUKLAR AÇACAK”

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu konuşmasında, Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022’nin gençlere turizm alanında farklı ufuklar açacağına inanç belirterek, “Ulusal ve uluslararası 100’e yakın otel, restoran, kafe, seyahat acentası, tur operatörü ve havayolu şirketleri yöneticileri, kariyerlerine turizm ile yön vermeyi planlayan misafirlerimizle bir araya geleceğiz” dedi.

Etkinliğin tüm üniversite ve lise öğrencileri yanı sıra, halka da açık olacağını belirten İşçioğlu, etkinlik kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen turizm işletmeleri ile yüz yüze görüşmeler, akademisyenlerle kariyer görüşmeleri, alanlarında uzman konuklarla uluslararası kariyer fırsatları, gün boyu sürecek olan gastronomi etkinlikleri gibi birçok olanağın yer alacağını anlattı.

İşçioğlu, fuarın paydaşları Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği; Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği; Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile sponsorları Narin İşletmeleri; Kaner Group; Oza Kahve; Hediyem Su; Petek Pastaneleri; Mardo ve Ekor’a teşekkür ederek sözlerine son verdi.

KILIÇ: “HEDEFİMİZ HEM ÖĞRENCİLERİMİZE HEM TURİZMDE KARİYER ARAYAN KİŞİLERE KARİYER OLANAĞI SAĞLAMAKTIR”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının sağlamasının önemine değinerek, buna yönelik olarak fuarın organize edildiğini anlattı.

Gün boyu etkinliklerin yapılacağı fuarda 100’e yakın firmanın yer alacağını belirten Kılıç, “Hedefimiz hem öğrencilerimize hem turizmde kariyer arayan kişilere bu kariyer olanağını sağlamaktır” dedi.

Fuarda büyük bir emek olduğunu kaydeden Kılıç, tüm paydaşlara teşekkür etti.