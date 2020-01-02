Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin Rum tarafı ile tartışma konusu asla olamayacağını, dolayısı ile halkın iradesi ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en az Kıbrıs Rumlarının Devleti kadar Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Türk menfaatlerini savunma hakkı bulunduğunu “ vurguladı.

Rum lider Anastasiadis’in “ çözüm havada kaldığı sürece egemenlik haklarının sorgulanmasını kabul etmelerinin söz konusu olmadı” yönündeki açıklamasını yanıtlayan Başbakan Tatar, “ Rum liderin hala uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü, hayal aleminde yaşamaya devam ettiğini” belirtti.

Başbakan Ersin Tatar şunları kaydetti:

“ Rum Yönetimi-İsrail-Yunanistan arasında Yunanistan’da Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattının yaşama geçirilmesi için imzalanacak anlaşma ile ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. Maalesef bu üçlü, Türkiye ve KKTC’nin egemen varlıklarını dışlayarak, haklarımızı gasp ederek bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar.Gerçekçi olup görüşme, anlaşma zeminine geleceklerine birilerinin de kışkırtmasıyla ekonomik akla uymayacak işler peşinde koşuyorlar.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in bu anlaşma için gittiği Yunanistan’da verdiği demeç provokatif ve kabul edilmezdir.

Rum lider, Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynakları konusundaki önerisini egemenlik haklarımızı tartışma konusu yapmayız diyerek reddediyorsa biz de, Rum tarafı n görüşmelere temel oluşturan 6 başlıkta önceden tutumunu netleştirmediği, sonuç odaklı, ucu kapalı, tüm çözüm alternatiflerinin masada olacağı bir noktaya gelinceye kadar haklarımızı korumak için Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde her adımı atacak, Rum tarafının gaspçı tutumuna asla boyun eğmeyeceğiz.

Projeyi finanse edeceği belirtilen Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda yaptığı hatalara yeni hatalar ekleyerek bir yere varabileceğini, bölgede bir aktör olabileceğini zannediyorsa aldanıyor.

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkü ve Türkiye’yi yok sayan her hangi bir proje , plan, hayalden öteye gidemez.

1955-1960 arası, 1963’ten 20 Temmuz 1974’e kadar Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türkü’ne silahlı saldırılarda bulunduklarını, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu insanlarımızı katliamlara tabii tuttuklarını bizlere ve dünyaya unutturacağını zannederek hala 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na saldıran Nikos Anastasaidis ve onun gibiler bilmelidir ki, içimizde açtıklarını sandıkları gedikler ve kendilerine yakın buldukları bazı şahıslar sayesinde bizi 1974 öncesine götüremezler, Türkiye ile KKTC’ye deli gömleği giydiremezler.

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs Türk Halkı’nın Cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceğine de karışmasın. Kıbrıs Türkü gelişmeleri yakında takip etmektedir. Halkımız Rum tarafının oyalama ve haklarımızı gasp etmek taktiklerinden bıkmıştır

; eminiz, seçimlerde buna gereken yanıtı verecektir.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 11:47