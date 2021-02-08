Doğuş Derya: “İkinci doz aşılar için program ve randevu sistemi gerekli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden koronavirüs aşılama kampanyasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Derya, ikinci doz aşılar için program ve randevu sisteminin gerekli olduğuna vurgu yaparak, birinci doz aşıyı olmuş vatandaşların ikinci dozu almaları için gerekli sürenin ya yarın ya da birkaç gün içinde dolduğuna dikkat çekti.

Bu insanların, özellikle de 65 yaş ve üzeri kişilerin sağlık merkezlerine yığılmalarını ve riske girmelerini engellemek için Sağlık Bakanlığı'nın belli bir program açıklaması gerektiğini ifade eden Derya, “Aşı olan herkesin isimleri, telefon ve kimlik numaraları kayıtlı. Bakanlık, günlük aşı yapma kapasitesini de hesaplayarak, insanlarımıza SMS atmak veya doğrudan telefon açmak suretiyle hangi gün, saat kaçta ve nerede aşı olacaklarını bildirirse hem yığılma olmaz ve insanlar riske girmez, hem sağlık çalışanları üzerine aşırı yük binmez hem de geçen defaki gibi "torpil" adaletsizliği yaşanmaz” dedi.