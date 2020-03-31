Doğuş Derya: “Kalabalık alanlar zabıta ile kontrol edilmeli”

CTP Milletvekili Doğuş Derya bankalar ve marketlerde önlemlerin yeterince iyi alınmadığını sosyal medya hesabından açıklık getirdi.Derya, banka ve market gibi insanların toplu halde bulundukları alanlarda kalabalığın zabıta ile kontrol edilmesini dile getirdi.

İşte o açıklaması;

Bu süreçte mümkün olduğunca sağduyulu davranmaya çalışıyoruz ve gördüğümüz aksaklıkları sosyal medyada yazmak yerine yürütmedeki arkadaşlara doğrudan iletiyoruz. Ancak bazı konularda belli ki iletmek pek işe yaramıyor.

1) Bazı istisnalar hariç banka önlerinde yığılan insanlar birbirlerine oldukça yakın duruyorlar ve bir çoğunda maske yok. Maskenin bile ne kadar işe yaradığının tartışmalı olduğu ortadayken sosyal mesafelenme kurallarına uyulmaması riski çok artırıyor.

2) Bu durum marketler için de geçerli. Bir ya da iki market dışında marketlerin hemen hepsi insanların içeriye topluca girmesi konusunda gerekli önlemi alamıyor. Kasada dip dibe duran insanlar, sıkışık ve dar raflar isteseniz de gerekli mesafeyi alamamanız sonucunu doğuruyor. Ayrıca özellikle Türkçe konuşmayan insanlar için gerekli bilgileri ve talimatları içeren afişler yapılması gerektiğini bakan arkadaşlara ileteli 2 hafta oldu. Hala marketlerde bu tip bilgileri göremedim. ( En azından kendi gittiğim marketlerde yok)

3) Belediyelerden yapılan %25 kesintinin yanlış olduğunu zaten daha önce söylemiştim. İnsanların en çok gittiği market ve banka gibi yerlerde bölge belediyelerinin en azından bir zabıta ile durumu koordine etmesi ve bulaşı engellemek için orada bulunması için bu kesintiyi geri alın ve belediyelerin bu sorumluluğu da yerine getirebilmesi için lütfen inisiyatif alın.