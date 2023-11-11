Doğuş Derya: "Nitelikli yaşlanma bir devlet politikası haline gelmedikçe yaşanan sorunlar artarak devam edecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü heyeti, geçtiğimiz günlerde Kalkanlı Yaşam Evi'ni ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya'ya, Eğitim Sekreteri Umure Örs, CTP Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Kadriye Pire ile Kadın Örgütü üyeleri Zühre Civa, Nesrin Kısaoğlu ve Alev İzdağ eşlik etti.

Söz konusu merkezlerdeki yetkililerden bilgi alan CTP Kadın Örgütü heyeti, sahada yaşanan sorunlara çözümler yanında mevzuat eksiklikleri ile ilgili yapılabilecek değişiklikler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, CTP Kadın Örgütü olarak sosyal politikalarla ilgili uzun zamandır hem veri toplama hem de uygulamada yaşanan zorluklarla ilgili devam eden çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

"Nitelikli yaşlanmanın” bir devlet politikası haline gelmedikçe yaşlı hakları ile ilgili yaşanan sorunların artarak devam edeceğini belirten Derya, hem kamu hem de özel bakım evlerinde çalışan kişilerin sertifikasyon, çalışma ve vardiya saatleri ile bakım evlerinin regülasyonu için gerekli mali kaynakların ve lojistik ihtiyaçların yeniden gözden geçirilmesinin aciliyetine vurgu yaptı.

Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden heyet, engelli bireylere verilen eğitimin potansiyelinin geliştirilmesi için neler yapılabileceğini paylaştı.