Doğuş Derya: ‘Sebep sağlık değil, ayrılıkçı zihniyet’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, güneye geçiş konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın tavrının nedeninin sağlık değil doğrudan ayrılıkçı zihniyet olduğunu söyledi.

Derya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması şu şekilde:

“GÜNEYE GEÇİŞ KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANILIĞI’NIN ALDIĞI TAVRIN NEDENİ SAĞLIK DEĞİL, DOĞRUDAN AYRILIKÇI ZİHNİYETTİR

BM Sözcüsü Sidique, BM Barış Gücü’nün geçiş noktaları ile ilgili Kıbrıs Türk tarafından netleşmiş bir tutum beklediklerini söyleyerek geçişlerin açılması için alınacak her önlemi desteklediklerini ve BM Barış Gücü’nün yardıma hazır olduğunu söylüyor.

Peki, bu arada UBP-HP Hükümeti ne yapıyor? Hiç bir rasyonel ve bilimsel açıklaması olmayan bir şekilde güneyde çalışan işçilerin 1 Temmuz’a kadar kuzeye geçişini engelliyor. Ama öte yandan 1 Temmuz’dan sonra karantinasız açılacağımızı söylüyor. Kürsüden sorduk cevap alamadık! 1 Temmuz’a toplam 20 gün var. 20 gün içinde bugünden farklı ne olacak? Pandemi hastanesi mi açacaksınız? Kapalı kaldığımız 2 aylık sürede yapmadıklarınızı son 20 günde mi yapacaksınız? Epidemiyolojik raporun Cumhurbaşkanı’na iletilmesini geciktirdiniz. Kitapçık olarak sunacağız dediniz, sonra sadece 2 sayfalık bir belge verdiniz. Tam olarak niyetiniz nedir? Güney tarafı açılma ile ilgili adım atmışken, sizin derdiniz Annan Planı döneminde, halk iradesinin tezahürü olarak açılmış olan kapıların COVİD-19 bahanesi ile ilelebet kapatılması mı?”