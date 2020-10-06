"Dohni’de katledilen Kıbrıslı Türkler için de anıt dikin"

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuri’ye mektup göndererek, Dohni’de katledilen 83 Kıbrıslı Türk için de anıt dikmesini istedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Kızılyürek, Nikos Nuri’nin geçtiğimiz günlerde Dohni köyünde kayıp bir Kıbrıslı Rum’un anısına bir park açması ve anıt dikmesine tepki gösterdi.

Kızılyürek, mektubunda “Sayın Bakan, hakikattin yarısını hatırlayanlar, katledilenlerin ve kayıp kişilerin yarısını yad edenler, ancak yarım bir ülke inşa edebilirler. Biz yarım yurt değil, birleşik bir yurt istiyoruz. Bu yüzden de bütün tarafların yaptığı bütün katliamların tanınmasını istiyoruz. Sanırım, Dohni’ye yeniden gitmeniz gerekecek, katledilen herkesin anısını anıt dikmek için. Üzerine de, katliamdan sağ kurtulan Suat Hüseyin’in sözlerini yazmanız çok yerinde olacak: ‘Her şeyin üstünde barış!’” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kızılyürek’in mektubu üzerine Güney Kıbrıs’taki bazı sivil toplum örgütlerinin imza kampanyası başlatarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Dohni katliamını tanıma çağrısı yaptıkları belirtildi.