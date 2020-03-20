Doktor Erol Uçaner uyardı: “Yarın için korkun,evde kalın, güvenli kalın ”

Tüm sağlık çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Doktor Erol Uçaner, önümüzde bizi bekleyen süreç ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Uçaner, 3 Alman turistin tedavilerinin başarıyla tamamlanmasının ardından uyarılarda bulundu.

Uçaner’in paylaşımı şöyle:

Çok dikkatli okuyunuz!

Lütfen paylaşınız, yayalım!

Bugün ilk teşhisten sonraki 10.günümüz ve ilk teşhisleri alan 3 Alman turistin tedavisi başarı ile tamamlandı, bunu sağlayan tüm ekibe candan teşekkürler!

Bundan sonraki süreçte bizi korkutan şey ne olabilir!?

Psikolojik olarak zaten tedavi ediliyor ve bana bişey olmaz düşüncesi!!!

Ve bu düşünceye kapılıp gerekli önlemleri almamak,aldığımız önlemleri de savsaklamak!!

Unutmayınız KKTC halkında şu an bir ciddi bulaş olmamıştır!

Inşallah da olmaz!

Eğer biz bugünün heycanıyla tedbirlerimizi bozarsak inanın tablo üzücü şekle gelebilir!!!

O yüzden bugünü unutup yarını, diğer günleri düşünüp tedbirleri ve korunmayı lutfen ama lütfen savsaklamayınız, zaten tedavi ediliyor deyip de hiçkimseyi tehlikeye atmayınız, bu süreç ne kadar olur bilemeyiz ama pandemi oluşumuna ortam yaratır ve umursamaz olursak hiç iç acıcı olmaycak!

Evde kalın, güvenli kalın, bugünün mutlu haberini unutun,yarın için korkun ve bu psikolojiyle korunun,koruyun!