Doktor Özcan Hüdaverdi uyardı

Doktor Özcan Hüdaverdi, “Tam sokağa çıkma yasağı getirilmezse bu salgının altından kalkamayız” dedi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, hükümetin Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemleri eksik bulduğuna dikkat çekerek, ‘14 gün tam sokağa çıkma yasağı’ yürürlüğe girmediği takdirde, pandemik salgının altından kalkılamayacağını savundu.

Dr. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrıca KKTC’ye 100 bin test kiti getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dr. Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Krizi önlemeye karşı yapmış olduğunuz çalışmaları beğenmiyor değiliz sadece eksik buluyoruz. 100 bin test kiti gelsin!

14 gün tam sokağa çıkma yasağı getirilmediği takdir de; Pandemik salgının altından kalkamayacağız! Şu an virüsün kimler aracılığı ile nasıl kime yayıldığını kimse bilemez ve semptomlar ortaya çıkmadan bulaşan insanlar da şu an saçıyor.

HASTANELERİMİZ PANDEMİK SALGINI KARŞILAYAMAZ

Yapılan araştırmalara göre, bu virüsün toplumun yaklaşık %80’ine bulaşacağını varsayarsak, bu %80 ‘in en iyi ihtimalle % 6’sinin ağır seyredip yoğun bakımda tedavi gerektireceğini düşünecek olursak ve ülkemizin nüfusunu iyimser bir şekilde 300000 olduğunu kabul edersek, yaklaşık 14400 yoğun bakım ihtiyacı doğacak insana tekabül ediyor.

Gazetelerde ölüm sayfalarını takip edemeyeceğiz. Hastanelerimizin alt yapısı ortada ve böyle bir pandemik salgını kesinlikle karşılayamayız! Hastane kapasitesini biliyoruz, ya morgların kapasitesi? Günde onlarca yüzlerce ölüm olursa kim bunu kaldırabilir?

DOKTORUM VE GELECEK FELAKETİ YAZIYORUM

Ben felaket tellalcısı değilim. Ben doktorum ve gelecek olan felaketi yazıyorum. Kronik hastalığı olan herkes ölebilir! Tüm yaşlılarımız ölebilir! İnşallah gençlerimizi çok etkilemez! Allah’ım bize o günleri gösterme Yarabbim! Gelişmiş Avrupa hastaneleri bile bu yükü kaldıramadı!”

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 12:55