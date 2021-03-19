Doktorlara teşekkür sertifikası, odalarına bağış

Lefkoşa Merkez ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri, Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarına teşekkür sertifikası, koltuk ve sehpa bağışında bulundu.
Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez ve Gülbür Gazioğlu Başkanlığındaki Girne Akdeniz Lions Kulüpleri heyeti 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek Hastahanesi’ni ziyaret etti.
Sponsorlar Emel Erem, Kibriye Güneş, Hatice Vahiboğlu’nun yanı sıra her iki kulübün başkan ve üyelerinin de katkılarıyla temin edilen koltuk ve sehpa dün Hastane idare amiri Fatma Veyseldağ ve başhemşire Nebahat Dal’a teslim edildi. Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 11:56