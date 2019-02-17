Doluluk oranları açıklandı...İstikrarlı artış var

Su İşleri Dairesi, ülkede etkili olan yağışlarla göletlerdeki doluluk oranını arttığını kaydederek, geçtiğimiz ay bazı göletlerde yüzde 70 ile 90’lar arasında seyreden doluluk oranının bu ay yüzde yüze ulaştığını duyurdu.

Şu İşleri Dairesi, göletlerin doluluk oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Ocak ve Şubat verilerinin paylaşıldığı açıklamada, “Aralık 2018 tarihinden itibaren göletlerin doluluk oranında istikrarlı bir artış var” değerlendirmesi paylaşıldı.

Ocak ve Şubat aylarında ada genelinde yapılan gölet ölçümlerine göre, Yılmazköy Polatdere, Arpaköy Uzundere, Dağyolu Üçparmakdere, Gemikonağı Madendere, Gönyeli ve Akdeniz göletlerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

ŞUBAT AYINDA DOLULUK ORANI ARTTI

Değirmenlik Çataldere göletinde Ocak ayı ölçümlerinde doluluk hacmi yüzde 93,4 iken, bu oran Şubat ayında yüzde 100’e ulaştı.

Ergazi Sayadere göletindeki Ocak ayında doluluk oranı yüzde70 iken Şubat ayında bu oran yüzde 100 oldu.

Haspolat göletinde Ocak ayındaki doluluk hacmi yüzde 80,9 olarak kaydedilirken, Şubat ayında söz konusu oran yüzde 100 olarak saptandı.

LEFKOŞA’DA BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖLETLERDE DE DOLULUK YÜZDE 100

Şubat itibarıyla Lefkoşa bölgesindeki göletlerdeki doluluk oranları,“Hamitköy Baştanlıkdere yüzde 88,1, Değirmenlik Çataldere yüzde 100, Gönyeli yüzde 100, Kanlıköy yüzde 84 ve Haspolat yüzde 100” olarak açıklandı.