'Domuz gribi paniğe yol açmamalı, bilinçli olalım, her gün çocuklarımızı yıkayalım"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç, Domuz Grip salgını, İnfluenza B Gribi ve Coronavirüsü hakkında KIBRIS GENÇ TV’de Muazzez Gazihan Katipoğlu’nun programına katılarak bilgi verdi.

İnfluenza adı verilen virüsün yol açtığı ağır üst solunum yolu enfeksiyonuna ‘grip’ adı verildiğini belirten Altunç, Influenza virüsü dünya üzerinde en çok hastalığa neden olan hastalık etkenlerinden birisidir dedi.Üç tipi olan İnfluenza virüslerinin en tehlikeli ve salgınlara neden olanı ise A tipidir açıklamasında bulundu.

Her dönemin virüs yapısı değişiyor diyen Altunç, her sene aşı yapılmalı uyarısında bulundu. Virüsün sene içerisindeki değişiklikleri aşıyı da etkiliyor, dedi.

Panik olmak yerine bilinçli bir şekilde korunmak gerektiğine dikkat çekerek, el yıkama alışkanlığına önem verilmesi,toplu kalabalık ortamlarda uzun süre kalmamak gerektiğini söyledi.

Grip mi nezle mi? sorusuna da yanıt veren Altunç, bu iki hastalığında da pek çok yönden birbirinden farklı seyrettiğini açıkladı.

Nezlenin, genellikle üst solunum yolları ve gözlerle sınırlı kaldığına vurgu yaparak, “tüm vücudu etkileyecek derecede yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları görülmediğini, soğuk algınlığı ayakta atlatılırken, grip hastaları genellikle yatak istirahatine ihtiyaç duyar” dedi. “Grip hastalığının iyileşmesi soğuk algınlığına göre daha güçtür ve nispeten daha uzun bir zaman gerektirir” açıklamasında bulundu.

Altunç, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları ile ilgili bilgiler de verdi.

"Kış mevsimi ile beraber her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarda görülen solunum yolları enfeksiyonlarında ciddi bir artış görüldüğünü ve bu enfeksiyonların da büyük bir çoğunluğunu grip ve soğuk algınlığının baş gösterdiği virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyor” dedi.

Bu yıl ülkemizde en sık görülen grip türü B tipi İnfluenza olduğunu belirterek, “bu tip grip diğer tiplere benzer şekilde dirençli titremekle yükselen ateş, burun akıntısı, öksürük ve yaygın kas-eklem ağrılarına” neden olmaktadır dedi.

Altunç, sözlerine şu şekilde devam etti, “Çocuğunuzu hem onun dinlenebilmesi, hem de virüsü bulaştırmaması için okula ya da kreşe göndermemek gerekir, hijyen kurallarına uymak, klimalı kalabalık ortamlarda bu dönemlerde uzak durmak gerekir, hasta dahi olsa banyo rutinini aksatmamalı, hatta hasta çocuğu daha sık suyla temas ettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Bol sıvı tüketmesi, C vitamininden zengin gıdaları yemesi, kişisel hijyene dikkat etmesi grip ve nezleye karşı doğal bir kalkan oluşturacaktır dedi.

Dr. Umut Altunç Coronavirüsü ile ilgili merak edilen sorunları da yanıtladı.

Coronavirüs'ün uzun yıllardır bilinen ve çeşitli dönemlerde farklı türleri salgınlar halinde solunum yolu hastalıkları yapan bir virüs olduğundan bahsederek, İnfluenza (Grip), Hepatit, Ebola ve Batı Nil Virüsleri gibi bir RNA virüsü olduğunu söyledi.2019 yılında keşfedilen yeni Coronavirüs (2019-nCoV) türü ise Çin’de saptanıp dünyaya yayılan farklı genetic yapıda bir türdür,açıklamasında bulundu.

Canlı yayında corona virüs’ün hangi ülkelerde görüldüğünü ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı. Altunç,bizim ülkemizde şu anda görülmediğini ama gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Benzeri solunum yolu hastlalıklarında olduğu gibi Coronavirüs hastalığının bulaşmasını engellemek için özellikle maske takılması gerektiğini,hijyene önem vermek,et ve hayvansal gıda ürünlerini iyi pişirerek tüketmek gerektiğine dikkat çekti.