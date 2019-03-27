Dönmez: "Akdeniz’de hakkımız olanı sonuna kadar aramaya kararlıyız"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Akdeniz’de hakkımız olanı sonuna kadar aramaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz.” dedi. Fatih Gemisi’nin Akdeniz’de derin sondaj yaptığını anımsatan Dönmez, denizin derinliğinin 3 bin metre olduğunu ve denizin altında da 3-4 bin metre kazı yapıldığını kaydetti. Dönmez Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yedi düvel de gelse engel olmaya çalışsa biz Akdeniz’de kendi ekonomik sahamızda hidrokarbon, yani petrol ve doğal gaz kaynaklarını arama konusunda kararlılığımızı ifade ettik. Sadece kendimizin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan soydaşlarımızın da hakkını sonuna arayacağımızı ifade ettik” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:54