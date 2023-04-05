Dört örgütten hükümete çağrı

KTİMB, KTEZO, KTSO ve KITOB'dan yapılan ortak basın açıklamasında, hükümete, bir an önce Enerji Üst Kurulu'nun oluşması için toplantı çağrısı yapıldı.Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) hükümete toplantı çağrısında bulundu.

Dört örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) iç dinamiklerden ve yerli sermayeden oluşan bir özel kamu ortaklığı yaratılarak, ölçülü bir biçimde siyasetle ilişkili, özerk ve milli bir kurum olarak devamlılığının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Toplumun bugün karşı karşıya kaldığı durumun sürdürülebilir yapının oluşturulamamasından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, mevcudun devamı halinde benzer olumsuzlukların yaşanmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, bir an önce Enerji Üst Kurulu’nun kurulması için hükümetin paydaşlarla bir araya gelmesi gerektiği aktarıldı.

KTİMB, KTEZO, KTSO ve KITOB’dan yapılan açıklama şöyle:

“Toplum olarak yine bir dönemecin eşiğindeyiz. KKTC olarak kurulduğumuz günden günümüze değin el yordamıyla günü kurtarmaya yönelik yapılmış olan siyasetlerin neticesinde gelinen noktada yeni bir oldu bitti yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Sanayimiz, turizmimiz başta olmak üzere ekonominin tüm unsurlarının etkilendiği elektrik konusunda yine günü kurtarmaya yönelik yapılmaya çalışılan bir dayatmanın sebep olduğu bir tartışmanın içerisindeyiz. ‘Başka çaremiz yok aksi halde elektriksiz kalacağız’ yaklaşımı ile ileride çok daha ağır bedeller ödememize neden olacak bir yaklaşımla bir değerimiz daha elden gitmek üzere. Tıpkı Ercan Havaalanı’nda olduğu gibi. Şimdi de üretimin can damarı olan elektriğin üretiminde benzer bir durumla karşı karşıyayız. Evet bir çözüm bulunmazsa önümüzdeki yaz dönemi işletmelerimiz elektrik hususunda inanılmaz sıkıntılar yaşayacaklar. Ancak yapılması planlanan çözüm şekli ise günü kurtarmakla sorunu ötelemenin dışında başka bir şey getirmeyeceği gibi ileride katlanarak karşımıza çıkacağı aşikardır.

“KIB-TEK’İN BUGÜNKÜ MEVCUT DURUMUNUN SÜRDÜRÜLEMEZ OLDUĞU AÇIKÇA ORTADA”

Kıb-Tek’in bugünkü mevcut durumunun sürdürülemez olduğu açıkça ortada. Mevcut durumu kabul etmek hem toplumsal hem de ekonomik akla aykırı. Ancak karşı karşıya kaldığımız çaresizlik ürünü olan çözüm şekli ise mevcut durumdan daha da kötü. Doğru çıkış yolunu bulmak ve sürdürülebilir enerji politikalarını üretebilmek için geç kalınmadan nitelikli insan kaynaklarından oluşan enerji üst kurulunu oluşturulmalıdır. Kıb-Tek’in iç dinamiklerden ve yerli sermayeden oluşan bir özel kamu ortaklığı yaratarak, ölçülü bir biçimde siyasetle ilişkili, özerk ve milli bir kurum olarak devamlılığını sağlamamız lazım. Unutmamamız lazım ki bugün karşı karşıya kaldığımız durum sürdürülebilir yapıyı oluşturamamış olmamızdan kaynaklanmaktadır ve bu yapıyı oluşturamadığımız sürece benzer olumsuzlukları yaşamaya devam edeceğimiz iyi bilinmelidir. Hükümete çağrımızdır! Toplumda infiale sebep olan bu yaklaşıma derhal son verin ve bir an önce enerji üst kurulunun oluşması için paydaşları toplantıya çağırın.”