Dört trafik kazasının tümünde sürücüler alkollü çıktı. 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile ikinci günün ilk saatlerinde ülkede meydana gelen dört ayrı trafik kazasında sürücülerin tümü alkollü çıktı. Lefkoşa’da bir araç ile motosikletin yüz yüze çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bugün, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi'nde Sanayi Caddesi üzerinde, alkollü içki tesiri altındaki 24 yaşındaki sürücünün yönetimindeki araç ile motosiklet yüz yüze çarpıştı, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün, saat 00.30 sırlarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi üzerinde, Faris Can Dalbun, 194 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 896 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde tek yöne doğru sağa dikkatsiz bir şekilde dönüş yapması sonucu, o esnada karşısından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden ve sanayi bölgesine dönüşe geçen Mehmet Deniz yönetimindeki UN 613 plakalı motosiklet ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Dalbun tutuklandı.

-Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüj üzerine çıktı, trafik levhasına çarptı

Dün, saat 23.45 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Metin Kurtoğlu (E-29), 109 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 939 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine dikkatsiz bir şekilde giriş yapıp hastane istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip refüj üzerine çıktı ve buradaki trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

- 244 miligram alkollü sürücü bahçe tellerine çaptı

Aynı gün, saat 15.30 sıralarında, Yıldırım'da Reyhan Sokak üzerinde, Charmaine Lisungu Kaputalamba (K-29), 244 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KG 636 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp bir ikametgahın bahçe tellerine çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Kaputalamba tutuklandı.

- Gazimağusa’da da alkollü sürücü önündeki araca çarptı, kazada yaralanan olmadı

Bugün, saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Berkan Yuvanaydın (E-22), 182 miligram alkol tesiri atlında, yönetimindeki EM 070 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Davloz Market önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette seyreden Collins T. OBIORA (E-23) yönetimindeki ZPV 614 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. EM 070 plakalı araç sürücüsü Yuvanaydın tutuklandı.