Dörtyol- Köprü arasındaki dere yatağı düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın derelerin ıslahı, taşkınların yol açtığı zararların giderilmesine yönelik başlatmış olduğu çalışmalar devam ediyor.Ülke genelinde derelerden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi,geçtiğimiz ay sonunda sözleşmeler imzalamıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede,dere yatağının temizlenmesi ile ilgili olan üçüncü ihale Dörtyol – Köprü arasındaki dere yatağı düzenleme işlerine Dörtyol’da başlandı.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların yapıldığı yere giderek, incelemelerde bulundu.

Çalışma,Dörtol ağıllar bölgesinden Köprü göletine kadar olan dere yatağındakitaban eğiminin düzenlenmesini, akışın kontrollü hale getirilmesini kapsıyor. Ayrıca bend yapılarak, kanala çevrilmesiyle de sel tehdidinin asgari düzeye çekilmesi hedefleniyor. Bu çalışma ile birlikte bölgedeki tarım arazilerinin ve ağılların su altında kalma tehlikesi de en alt düzeye indirilmiş olacak.

Öte yandan Dere ıslah ve temizliği çalışmalarına ilk olarak, Ciklos mevkiinde bulunan Değirmendere 1. Islah Sekisi Memba kesimi içerisinde millenmiş alan temizliği işleri yapılmasıyla başlanmıştı.

Ardından,Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağının temizliğine geçildi.

Son olarak başlatılan Dörtyol- Köprü arasındaki dere yatağını düzenleme işlerinin ardından, Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi yapımıçalışmalarının önümüzdeki günlerde başlatılması hedefleniyor.