Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal oldu

Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Şubat 2019 tarihinde yapılan Genel Kurulunda alınan karar uyarınca hayata geçirilen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasındaki Dostluk Grubu, Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan toplantı sonrası Dostluk grubu Başkanlığına, Hasan Topal, Yardımcılığına ise İzlem Gürçağ seçildi.

Grubun Genel Sekreterliğine Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Yardımcılığı’na Yasemi Öztürk, Faal üyeliklere Koral Çağman, Hüseyin Angolemli, Salahi Şahiner ve Resmiye Canaltay getirildi.

Mecliste yer alan tüm siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı Dostluk Grubunda ayrıca şu Milletvekilleri bulunuyor: Dursun Oğuz, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Asım Akansoy, Armağan Candan, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Bertan Zaroğlu