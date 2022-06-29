Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davetiyle gittiği Ankara'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyet, bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) ziyaret ederek, partinin Genel Başkan Vekili İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Heyet üyeleri, ziyarette Yıldırım’a KKTC’de yaşanan sorunlar ve son siyasi gelişmeler ile ilgili bilgiler verdi.

-TBMM Dışilişkiler Komisyonu ile toplantı

Canaltay başkanlığındaki heyet ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve heyet üyeleri ile bir araya gelen dostluk grubu, KKTC Meclisi ve milletvekillerinin uluslararası temsiliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Canaltay başkanlığındaki heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.