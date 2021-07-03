Dostluk Grubundan Ankara temasları

İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığı’ndaki heyetle Ankara’da bulunan KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu temaslarına dün de devam etti.

Heyet dünkü temasları kapsamında çeşitli bakanlıklara ziyaretlerde bulundu.

Bu doğrultuda ilk önce Türkiye Enerji Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca ile görüşen Dostluk Grubu Heyeti, ardından sırasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile görüştü. Dostluk Grubu son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü ve dünkü programını tamamladı.

Bakan ve Bakan Yardımcıları ile gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arası hangi alanlarda işbirliklerinin geliştirilerek önümüzdeki dönemde nasıl stratejiler uygulanması konusunda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Görüşmelerde Türkiye’nin KKTC ’nin kalkınmasına olan bağlılık vurgusu ön plana çıktı.

TBMM Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC Dostluk Grubu’na dün tam gün süren görüşmeleri boyunca eşlik etti.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın başkanlığını yaptığı heyette Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler yer alıyor.