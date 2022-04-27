Döveç Group “Geleceğe temiz bir nefes” sloganıyla İskele sahilini temizledi

Döveç Group ‘’Geleceğe Temiz Bir Nefes’’ sloganıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İskele Sahilini temizledi.

Döveç Grup tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahil kenarında bulunan izmarit, cam, plastik şişe ve naylon poşetler ile benzeri atıklar toplandı.

Yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile toplumda duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve doğayı korumaya yönelik farkındalık oluşturmanın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, “Gelecek nesillere temiz bir nefes bırakabilmek için bugün herkes harekete geçmeli” denildi.