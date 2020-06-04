Döviz bürosu çalışanı, sahte 500 Euro'yu müşteriye verdi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosu çalışanı, takas yapması için verilen 500 Euro’yu, tasarrufunda bulundurduğu sahte parayla değiştirip, müşteriye vermekten tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, bir döviz bürosunda çalışan K.P. (E-33) 30 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarına kendisine takas yapılması için müşteri tarafından verilen seri numarası meçhul 500 Euro parayı, tasarrufunda bulunan sahte 500 Euro banknotla değiştirip, müşteriye herhangi bir işlem yapmadan geri verdiği tespit edildi.

Söz konusu şahsın hırsızlık suçundan tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİS SAHTE PARA KONUSUNDA UYARDI

Polis P04148355088 seri numarasıyla başlayan 500 Eurolar konusunda uyardı.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarasıyla başlayan 500 Euro cinsi para bulunduran banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım-satımı ve değişimi yapanların çok dikkatli olmaları istendi.

Polis, vatandaşların şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.