DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Lefkoşa’da Kermiya bölgesindeki Gesfi Döviz Bürosu’nda bu sabah 10.25 sıralarında meydana gelen silahlı soygunla ilgili Polis soruşturması sürüyor.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, çalınan rakamın tam olarak 14,275 TL olduğu belirtildi.

Açıklamada, yüzü maskeli kişinin soygun anında döviz bürosunda bulunan bir müşterinin elinden de 50 Euro çaldığı bilgisi verildi