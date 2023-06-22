Döviz Mağdurları Derneği, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı, çözüm önerilerini açıkladı

Döviz Mağdurları Derneği (DÖMAD), “Borçlarımızı ödeyebilmek istiyoruz” diyerek, çözüm önerilerini açıkladı.

Döviz borçlarının, faiz destekli, uzun vadeli, gelirlerine oranla ödenebilir bir Türk Lirası borcuna çevrilmesini talep eden Dernek Başkanı Hasan Avlık, borcunu ödeyememiş kişiler için başlatılan icra süreçlerinin askıya alınmasını istedi.

Döviz Mağdurları Derneği, bu sabah Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. “Sizin Derdiniz Seçim, Bizim Derdimiz Geçim”, “Borçlarımızı Ödeyebilmek İstiyoruz”, “Evimize Ekmek Götürmek İstiyoruz”, “Halkı Koruyacak Önlem Nerede?”, “Mirasımız Borç Olmasın” yazılı pankartlar açılan basın açıklamasına, bazı sendika yetkilileri de katılarak, destek verdi.

-Avlık: “Sesimizi duyurmak için toplandık”

Döviz Mağdurları Derneği Başkanı Hasan Avlık yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerine seslerini duyurmak için toplandıklarını belirterek, “Anayasal hakkımız olan barınma, eğitim, sağlık gibi giderlerimizi karşılamak adına kullanmış olduğumuz borçlarımız, Türk Lirası’ndaki astronomik değer kaybı ile ödenmeyecek boyuta gelmiştir” dedi.

“Bizlere döviz borçlandığımız için sitem eden güruh ile bizleri muhatap almaktan imtina eden güruh aynıdır” eleştirisinde bulunan Avlık, şöyle devam etti:

“Bizler ekonomist değiliz, aramızda ekonomist olanlar olsa dahi, TL’deki değer kaybını ekonomistlerin çoğu öngörememiştir. Barınma, sağlık, eğitim nasıl ki sizin anayasal hakkınız ise bizim de hakkımız ve bu anayasal haklarımızı karşılayabilmek adına borçlandık.”

KKTC Anayasası’ndaki 58’inci maddeye dikkat çeken Avlık, bu çerçevede döviz borcu olanların, borçlarını ödeyebilmelerine yönelik yasal bir düzenleme yapılmasının hükümetin anayasal görevi olduğunu kaydetti.

Genel olarak talepleri ve çözüm önerilerinin, döviz borçları ile alakalı olsa da asıl kayıplarının nedeninin her geçen gün düşen alım gücü olduğunu belirten Hasan Avlık, döviz mağdurları olarak ilk resmi temaslarını yaptıkları 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana, TL’deki değer kaybının yüzde 67-68 oranında olduğunu söyledi. Buna karşın asgari ücretin yüzde 37 oranında arttığını dile getiren Avlık, TL’deki değer kaybının, asgari ücretteki artışın iki katına yakın olduğunu ifade etti.

Döviz Mağdurları Derneği Başkanı Avlık, “Alım gücümüz kayboldu. Evimize, ailemize karşı sorumluluklarımızı yerine getiremez duruma geldik. Biz yurttaşların boğazını sadece borçlar değil, her geçen gün derinleşen alım gücündeki kayıp da sıkmaktadır” şeklinde konuştu.

“Ekonomik önlem paketi olarak açıklanan önlemlerin halkı korumaktan aciz olduğunu” savunan Avlık, KDV oranlarındaki indirimin, pandemi döneminde de tecrübe edildiği gibi reel fiyatlara yansımadığını belirtti. Hasan Avlık, hükümeti, sivil toplum kuruluşları ile istişare etmeye ve daha gerçekçi çözümler ile ilerlemeye davet etti.

Hükümet yetkililerinin yaptığı son açıklamalara işaret eden Avlık, şunları kaydetti:

“Bizlere, ‘borcunuzun üzerine borç ekleyiniz ve çocuklarınıza miras olarak borç bırakınız’ denildi. Biz döviz mağdurları, bunu asla kabul etmiyoruz. Borcumuzu arttırmak çözüm değildir. Nasıl ki tüccara, devlet kurumlarında döviz kiracı olan yurttaşlara ve diğer kesimlere belirli imkânlar sunulduysa bu imkânların bizlere de sağlanması gereklidir. Bizler de yurttaşız, bizler de buradayız ve bizler de varız.”

-Çözüm önerileri…

Taleplerinin net olduğunu ifade eden Avlık, “Borçlarımızı ödeyebilmek istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz” diyerek, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“1-Geliri döviz olmayıp da döviz borcu olan bizlerin borçlarının gerek kamu bankaları aracılığıyla gerekse de özel bankalar ile iş birliği yaparak, faiz destekli, uzun vadeli, gelirlerimize oranla ödenebilir bir TL borcuna çevrilmesini istiyoruz.

2- Yukarıda talep ettiğimiz TL’ye dönme talebimizi, döviz borcunun ilk alındığı tarih ile bugün arasında toplam bakiyeyi belirleyecek bir katsayı belirlemeye yönelik yasa yapılması ve bu yasa hükümleri uygulandıktan sonra kalan anapara borcumuzun belirlenerek, TL bazda yapılandırılmasını talep ediyoruz. Benzer yasa 05.12.2013 tarihinde, 'Borç ilişkilerinden kaynaklanıp tahsili geciken ve/veya tahsil edilemez hale gelen borçların yapılandırılması yasası' (RG 196) adı ile mahkemelik olmuş borçlar için yapılmıştı. Borçlarımız yargımızı meşgul etmeden, bugünki şartlarda bizler için de benzer bir yasa/yasa gücünde kararname çıkarılmasını talep ediyoruz.

3- Döviz borcundan dolayı borcunu ödeyememiş kişiler için başlatılan icra süreçlerinin taleplerimiz ile ilgili gelişmeler yaşanana ve sorunların çözümüne kadar askıya alınmasını talep ediyoruz.”

Sonuç alana kadar durmayacaklarını belirten Avlık, derneğin basın açıklamasına, KTOEÖS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, DEV-İŞ, KTÖS, KTAMS ve Baraka'nın da destek verdiğini söyledi.