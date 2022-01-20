Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,55 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 13,43'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13,55 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,62 değer kazanarak 15,40’tan, sterlin/TL yüzde 0,67 yükselişle 18,45’ten satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini kaydederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.