DP'de yeni Genel Sekreter belli oldu

Demokrat Parti’de yeni genel sekreter belli oldu

Boşalan DP Genel Sekterliği görevine DP Genel Sekreter Yardımcılığını görevinde bulunan Hande Kayasal Çelikden vekalet edecek.

Demokrat Parti (DP) MYK’sı tercihini 1992 yılından beri partinin her kademesinde görev alan ve iki dönemdir Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çelikden’den yaptı.

Demokrat Parti’de hizmetin bir bayrak yarışı şeklinde yapıldığını, bu süreçte de bayrağı devralacak olan Çelikden’in geçmiş dönemde partide yürüttüğü görevlerden ötürü kıdemli görülmesi parti MYK’sının tercihinde etkin rol oynadı.