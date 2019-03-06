Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, yarın Atlılar Şehitliği’nde ve Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı’nda şehit aileleri ve köy halkı ile buluşup anma töreni gerçekleştirecek.
DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Sekreter Afet Özcafer başkanlığında gerçekleştirilecek anma töreni saat 12.30’da başlayacak.
DP'den şehitliklerde tören
Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, yarın Atlılar Şehitliği’nde ve Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı’nda şehit aileleri ve köy halkı ile buluşup anma töreni gerçekleştirecek.
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