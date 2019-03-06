DP'den şehitliklerde tören

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, yarın Atlılar Şehitliği’nde ve Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı’nda şehit aileleri ve köy halkı ile buluşup anma töreni gerçekleştirecek.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Sekreter Afet Özcafer başkanlığında gerçekleştirilecek anma töreni saat 12.30’da başlayacak.