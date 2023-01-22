DP Gençlik Kolları: “BM’nin Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasına vermek istediği zarar unutulmayacak”

Demokrat Parti (DP) Gençlik Kolları, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasına vermek istediği zararın hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

DP Gençlik Kolları, Birleşmiş Milletler'in Taksim Sahası’nda yaptığı girişimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 1930’lu yıllardan itibaren faal olan Çetinkaya Spor Kulübü’ne 1958 de Taksim Sahası tahsis edildiği, 1974 yılından sonra yeşil hattın içinde kaldığı için kapatıldığı, 2009’da takımın antrenmanları ve hazırlık maçları için tekrar açıldığı ancak 2014 yılında iki toplum arasında düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası’nın güzergahı üzerinde olması sebebiyle yıkıldığı ve kapatıldığı hatırlatıldı.

- “Sınırları korumak adına dökülen beton bariyer kabul edilemezdir”

Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile ekim ayında Birleşmiş Milletler'in sahanın tekrardan tahsisinin Çetinkaya TSK’ ya verilmesini kabul ettiğine ve sekiz yıllık durgunluk zamanından sonra sahanın tekrar faal olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu sürecin ardından Barış Gücü’nün sınırları korumak adına döktüğü beton bariyerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bu duruma Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin de itirazda bulunarak tepki gösterdiğine işaret edilen açıklamada, “Gösterilen tepkiler üzerine beton bariyeri yıkan BM’nin Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasına vermek istediği zararın hiçbir zaman unutulmayacağı bilinmelidir. Sınır korumak adına kültürel mirasa verilen zararı kınamaktayız” denildi.