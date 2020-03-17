DP Gençlik Kollarından korona virüs açıklaması

Demokrat Parti (DP) Gençlik Kolları son bir haftadır koronavirüs (2019-nCoV) önlemi için alınan Bakanlar Kurulu kararlarının ülke sağlığı için çok önemli ve herkesin uyması gereken detaylar olduğunu bildirdi.

DP Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri özellikle kişilerin, temel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayıp ailelerini ve kendilerini tehlikeye atmaması ve son zamanlarda herhangi bir sebepten yurt dışından ülkeye gelenlerin 14 gün evde karantinada kalmasının önemine işaret etti.



Sosyal medya ortamında “devleti kötüleme” uğruna kendi profillerinde veya medya sitelerinde yalan haber paylaşan insanlara değil, resmi açıklamalara inanmanın herkes için daha iyi olacağını ifade eden Pekri, bu kriz döneminde hiçbir siyasi yarış içine girmeden, tüm siyasi partilerin, kurum ve kuruluşların birlik olup, tüm KKTC halkının huzur ve refah içerisinde bu durumu atlatmasını sağlamasının önemli olduğunu belirtti.



Pekri açıklamasında şunlara yer verdi:

“Bildiğiniz gibi ülkemizin yanında tüm dünyanın da savaştığı Kovid-19 salgınından fiziki ve mental olarak etkilenen yurt dışında çoğu ülkede okuyan arkadaşlarımız ve orada yaşayan büyüklerimizi de bilgilendirmek, onların yanında olmak, destek sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biridir.



Ayrıca dün gece Larnaka'ya inen uçağın içinde bulunan, daha sonra da Trodos'a karantinaya götürülen Kıbrıslı Türk arkadaşımızla da iletişim haline geçtiğimizi, karantina hakkında bilgi aldığımızı buradan bildiririm... Durumların takipçisi olacağız...”