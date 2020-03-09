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DP Merkez Kadın Örgütü Aydın Denktaş anısına 578 fidan dikti

DP Merkez Kadın Örgütü Aydın Denktaş anısına 578 fidan dikti
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Demokrat Parti (DP) Merkez Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş anısına 578 fidan dikti.
DP’den yapılan açıklamada, "Bugün eller toprakla buluştu. Bugün gelecek nesiller için KKTC tarihine imza atan bir liderin arkasındaki emekçi bir kadın anısına hatıra ormanı dikildi” denildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 10:50
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