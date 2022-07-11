DP Milletvekili Akpınar, Basın Günü mesajı yayımladı

Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar mesajında, basın mensuplarının Basın Günü'nü kutladı ve “11 Temmuz Basın Günü’nün kutlanmasına vesile olan ve Ada’daki varlığımızın ilk ortak seslerinden biri ‘Saded’ gazetesinden bu yana, artık ebediyete intikal etmiş basın ve yayın emekçilerini de şükran ile yad’ediyorum. Basınımızın ülkemiz demokrasisinin ve özgür yaşamımızın daimi teminatlarından birisi olacağına yönelik inancımız, her zamanki kadar yüksek ve güçlüdür” dedi.