DP'nin adayları belirlendi...İşte tam liste

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DP’nin milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde:

LEFKOŞA:

1-ALİ TUNÇTAŞLI

2-HASAN TOSUNOĞLU

3-SERHAN AKTUÇ

4-ÖZLEM DİNÇOĞLU

5-SİNEM TİP

6-FUNDA ÖZSAKINÇ

7-İNANÇ BABALİKİ

8-HÜSEYİN AKCAN

9-LATİF AKÇA

10-FATMA ÖZTÜRK ÇATAN

11-ALİ HOROZ

12-MEHMET ORTAK

13-EMEL SAYAR

14-ÇETİN SADELİ

15-METE BAYRAMOĞLU

16-ABDÜLKADİR KÖSEDAĞ

GAZİMAĞUSA

1-ŞİRİN ZAİMAĞAOĞLU

2-AHMET DEMİREL

3-ÖMER GÖKEL

4-FİKRET DENİZ

5-NURAY UNCU

6-BENEK ÇAĞAKANLI

7-ALİ ANIL YÜCE

8-SOYHAN BİLGEER

9-ALPARSAN DİKTAŞ

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10-LEYLA AVGIN

11-EREN ÇALIKUŞ

12-TİMUÇİN ERBAY

13-OSMAN ŞEKER

14-ERTUĞRUL EKER

GİRNE

1-HANDE KAYASAL ÇELİKDEN

2-REDİF NUREL

3-HARUN DEMİR

4-ORSEL NEŞE

5-ENVER HOCA

6-ASLI BABAYİĞİT

7-ARİF UZUNALİ

8-ATİLLA DEVA

9-NAZIM ARSLAN

10-YILDIZ KUL

11-FAİK DAĞAŞTI

12- KONTEJYAN ADAYI

İSKELE

1-MAŞALLAH CİHANGİR

2-HÜR ALEVKAYALI

3-MUSA NURÇİN

4-ÇAĞLA EROĞLU

GÜZELYURT

1-ERKAN KAYA

2-ELİZ FELLAHOĞLU

LEFKE

1-GÜRSEL BAĞLAŞ

2-HÜSEYİN TURAÇ

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