DPÖ, HANEHALKI ANKETİ İÇİN ADRES LİSTELEME ÇALIŞMASI YAPACAK

Devlet Planlama Örgütü, kasım ayında uygulanacak Hanehalkı İşgücü Anketi’nde anket uygulanacak hanelerin seçiminde kullanılacak çerçevenin güncelliğini sağlamak ve sağlıklı veriler elde edebilmek için 24 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında blok tarama (adres listeleme) çalışması yapacak.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özellikle işgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan Hanehalkı İşgücü Anketlerinin, Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından her yıl düzenli olarak uygulandığını kaydetti.

Muhtaroğlu, Hanehalkı İşgücü Anketleri ile ekonomik politikayı belirleyenlerin ve ülke ekonomisini değerlendirenlerin kullanımı için nüfusun işgücü açısından durumunun ortaya konulmakta olduğu ayrıca istihdamda olanlar ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgi derlenip bunların kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti.

Muhtaroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları doğrultusunda uygulanan ankette verilerin, örnekleme yöntemine göre seçilen hane halklarından derlendiğini kaydetti.

Muhtaroğlu, ülke genelinde tesadüfi olarak seçilmiş bloklarda gerçekleştirilecek listeleme çalışmasında Devlet Planlama Örgütü tarafından görevlendirilen anketörlerin görev alacağını, anketörlerin istenildiğinde gösterilmek üzere, Devlet Planlama Örgütü mührü olan görev rozetlerini yanlarında bulunduracaklarını belirtti.

Maddi ve manevi çaba gerektiren bu çalışmanın başarısının hane halklarının vereceği doğru bilgilere bağlı olduğunu vurgulayan Muhtaroğlu, DPÖ tarafından görevlendirilen anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesinin çalışmanın amacına ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.