Dr. Aydın Sennaroğlu’nun hayatı belgesel oluyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile ana sponsor Telsim arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere devam ediliyor.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, kadınlarla ilgili belgesel projesinde, tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kâzım’ın hayat hikâyelerinin belgeselleştirilmesinin ardından, bu kez Kıbrıslı Türklerin ilk kadın hekimi Dr. Aydın Sennaroğlu’nun belgeseli yapılacak.

Sennaroğlu, Adada Tüberküloz hastalığının tedavisi alanındaki başarısı ve Milli Mücadele’deki fedakârlığı ile tanınan ilk kadın doktor olarak biliniyor.

Dernek, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.

Projenin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.