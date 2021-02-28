Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi asfaltlanıp trafiğe açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ndeki çalışmalarını planladığı sürede tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Kazı yapılan yolun asfaltlama işleminin tamamlanması ile birlikte bugün (28 Şubat Pazar) itibarı ile cadde araç trafiğine açıldı.

LTB yönetimi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada yurttaşlara çalışmalar boyunca gösterdikleri anlayış için teşekkür edilerek, altyapısı eksiksiz, çağdaş bir Lefkoşa için sorumlulukla çalışılmaya devam edileceği kaydedildi.

Başkent Lefkoşa’da artan nüfusa paralel olarak ihtiyaca cevap verecek modern altyapı sistemlerinin başında gelen Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Proje çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı’da Şht Mustafa Ruso Caddesi ve Özker Özgür Caddesi’nde kazı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştı.

Proje kapsamında Marmara bölgesindeki kazı çalışmaları ise devam ediyor.