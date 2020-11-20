Dr. Cansu Meryem Birinci,Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı: "218 milyon çocuk işçiliğe zorlanmaktadır"

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Genel Sekreteri,Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cansu Meryem Birinci,"Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Cansu Meryem Birinci,Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dikkat çekerek,Dünya’daki çocukların eğitim, sağlık, yaşama, fiziksel, duygusal veya cinsel istismara ilişkin korunma ve benzeri haklara vurgu yaparak, bugün; 218 milyon çocuğun işçiliğe zorlanmakta olduğuna dikkat çekti.

Dr. Cansu Meryem Birinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünya’da çatışma ve yoksulluğun merkez olduğu ülkelerde hayatta kalma mücadelesinde olan çocukları hedef alıp içinde bulundukları şartları daha iyi bir hale getirebilmek için 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından imzalanmış olan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” sayesinde bugün tüm Dünya’daki çocukların eğitim, sağlık, yaşama, fiziksel, duygusal veya cinsel istismara ilişkin korunma ve benzeri haklara dikkat çekilmiştir. Bugün; 218 milyon çocuk işçiliğe zorlanmaktadır.

Dünya çapında 200 milyon çocuk şiddete maruz kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde her 3 kadından 1’i 18 yaşına gelmeden evlenmektedir. 250 milyon çocuk silahlı çatışmaların etkisi altındaki bölgelerde yaşamaktadır. Somali’de 5 yaşın altındaki her 7 çocuktan 1’i ciddi şekilde yetersiz beslenmektedir. Dünyada 300.000 çocuk asker bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar hak eğitimi alan cocukların kısa vadede bireysel seviyede yetilerini geliştirdiğini, uzun vadede ise yeti geliştirmenin yanında toplumsal seviyede önemli psikolojik gelişim kaydettiğini vurgulamaktadır. Tüm bunların yanında ebeveynlerin de bu hususta gerekli bilgiye sahip olması yetişen toplumun davranışlarında olumlu yönde artan değişikliğe destek olduğunun altı çizilmiştir. Bu bağlamda, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak din, dil, ırk farketmeksizin sözleşmede yer alan tüm maddelerin gerçekleşmesini dilerken, Dünya Çocuk Hakları Gününü Kutluyoruz.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 14:49