Dr Erdoğmuş: "Az eleştirsek, haklı eleştirsek...Artık biraz güvensek diyorum"

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Doktor Özlem Erdoğmuş, Riverside Otel’de çalışan 2 pozitif çıkmasına ilişkin yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Artık bir durulsak diyorum” ifadelerine yer verdi.

Erdoğmuş’un paylaşımı şöyle:

“Artık bir durulsak diyorum, soğukkanlı olarak birkaç saat beklemeyi öğrensek, bu süreci uygulayanların samimiyetine ve en az bizim kadar ayrıntı düşünebildiklerine inansak ve biraz saygı duysak. Az eleştirsek, haklı eleştirsek! Ne kadar şanslı olduğumuzu görsek, bilsek, artık biraz güvensek diyorum…”