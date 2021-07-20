20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanları, tören alanına gelişte araçlarına atılan karanfiller ve araçlardan inerken alışlarla karşılandı.
KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile donatılan tören alanında, geniş güvenlik önlemleri alındı, Covid-19 önlemlerine uyulmasına büyük önem gösterildi.