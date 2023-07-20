20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Ana Muhalefet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC ve TC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edildi ardından konuşmalara geçildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları sonrasında tören, resmigeçitle sona erdi.