Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, TC Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop ve TC Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Törende, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Mesaj teatisi sonrasında Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar atletler tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmalarının ardından TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser sundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 17:29