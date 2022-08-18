Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Dr. Fazıl Küçük” bursu vereceklerini açıkladı. Başvurular 19 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinin lideri ve halkı zor günlerinde her koşul ve ortamda başarıyla savunan Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman adının yer etmesine, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” verileceği belirtildi.

Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Vakfı burslarının, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış veya üniversite öğrenimi devam eden başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verileceği ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için de ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsadığı kaydedildi.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları yarından itibaren 19 Eylül tarihine kadar Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapması gerektiği belirtildi.

Burslar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirleneceği kaydedildi.

Burslara başvurmak isteyenlerin, 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na (Halkın Sesi Gazetesi yanı) şahsen başvurabilecekleri belirtildi.